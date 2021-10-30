 

Комитет защиты журналистов опубликовал карту с “российским” Крымом

30.10.2021, 14:52, Новости дня
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Отчет был обнародовал на сайте организации 28 октября, такой же картой проиллюстрировали документ в Twitter CPJ.

These are the countries with the worst records of allowing killers of journalists to go free, according to CPJ’s 2021 Impunity Index:

Somalia
Syria
Iraq
South Sudan
Afghanistan
Mexico
Philippines
Brazil
Pakistan
Russia
Bangladesh
India
#EndImpunity https://t.co/c2pYbUDYBG pic.twitter.com/eIrUHVnupe

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 28, 2021

РФ в этом отчете фигурирует как одна из топ-10 стран, где не расследуются эффективно убийства журналистов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Штаб-квартира Комитета защиты журналистов находится в Нью-Йорке, организация занимается защитой прав журналистов, сбором информации о репрессиях и убийствах представителей СМИ по всему миру.

США никогда не признают оккупированный Крым российским, заявлял в 2021-м году госсекретарь США Энтони Блинкен. Такие же заявления делал и его предшественник на этой должности Майк Помпео.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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