“Копия Гаги”, “Богиня”. Дорофеева оголилась на камеру

“Для меня журнал Vogue как “Грэмми” в мире музыки! Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы. Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя!” – написала она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Богиня просто”, – написала alinkuss.

“Копия Гаги, на этих снимках, сама не своя, что печально”, – считает polushin_zenit7.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

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