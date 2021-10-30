Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить видео о пытках в СИЗО – проект Gulagu.net

“Российские власти под пристальной лупой отсматривают наш контент, они прекрасно знают, что их тюрьмы пыточные, и их это не беспокоит. Их беспокоит, что об этом мы миру рассказываем и показываем”, – говорится в сообщении.

В проекте подчеркнули, что власти уже закрыли рабочую группу по защите прав заключенных при Госдуме, “выдавили” проект из РФ, открыли ряд уголовных дел на правозащитников и заблокировали сам домен Gulagu.net в РФ.

В реестре Роскомнадзора говорится, что 27 октября ссылку на видео Gulagu.net внесли в реестр запрещенных сайтов по требованию Роспотребнадзора, однако доступ к нему не ограничивается. Что стало причиной для внесения в реестр, неизвестно. “Медиазона” отмечает, что Роспотребнадзор может требовать внесудебной блокировки страниц с описанием способов самоубийства.

Скриншот: eais.rkn.gov.ru

К моменту написания новости видео с рассказом заключенного было доступно.

На видео, опубликованном в конце января, Гисаев рассказал основателю проекта Владимиру Осечкину о регулярном применении насилия со стороны сотрудников ФСИН. Длительность видео составляет почти четыре минуты.

По словам Гисаева, его больше года держали в карцере из-за того, что он выступал против пыток других заключенных.

Кроме того, Гисаев рассказал, что однажды в СИЗО попытались инсценировать попытку его самоубийства. По словам заключенного, врач в присутствии сотрудников ФСИН насильно сделал ему укол, после чего он потерял сознание. После того как мужчина пришел в себя, на его шее была петля из свернутой робы. «Я понять не могу, что со мной случилось. Дежурные говорят: “Ты почему это сделал?” А что я сделал, понять не могу… Там были такие решетки возле окна, и, короче, туда я привязал, как они говорят, и поднялся, и оттуда спрыгнул”, – рассказал Гисаев.

Контекст:

4 октября Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что Савельева объявили в розыск в России. Как пишет “РИА Новости”, саратовский суд заочно арестовал мужчину на два месяца со дня фактического задержания. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации во время пребывания в колонии.

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