Безупречное качество треккинговых ботинок Grisport ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Безупречное качество треккинговых ботинок Grisport

30.10.2021, 14:52, Рекомендуем
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Grisport является популярной торговой маркой мирового масштаба, которая специализируется на поставке всевозможной качественной обуви в разные страны. Треккинговые ботинки не являются тому исключением, их огромный ассортимент представлен на https://grisport.ru/trekkingovie-botinki-1/.

Из особенностей

Компания организована в 70-х годах. Ее организаторы братья Григолатто уже в начале своего успеха ориентировались на:

  • предельное удобство при создании любой стилистической задумки;
  • качество используемого материала.

Треккинговые ботинки относятся к категории классической обуви, они рассчитаны на активный отдых, экстремальные виды спорта. В последнее время все чаще в ассортименте продукции встречаются модели в узнаваемом стиле casual. Они являются оптимальными для преодоления городских приключений.

Девиз производителя Grisport, заложенный в описываемые ботинки, определяется легкостью и удобством движения стопы. Они рассчитаны на повышенные регулярные нагрузки, при которых ноги должны оставаться под защитой.

На протяжении многих лет технологии компании проводят исследования, для чего открыты и развиваются собственные лаборатории. Дизайнеры в идеале знают анатомическое строение стопы, создают уникальную обувь, не имеющую аналогов.

Сырьевой базой выступает нубук, натуральная кожа, в некоторых случаях применяется прочная и стойкая к износу ткань. Можно сказать, что популярность и востребованность описываемой обуви обусловлена непрерывным производственным процессом:

  • строго отслеживаются модные тенденции;
  • внедряются инновационные разработки;
  • подбираются оптимальные материалы, фурнитура для удачного комбинирования.

Беспроигрышные предложения для мужчин

Треккинговые ботинки Grisport предпочитают сильные и физически выносливые, активные личности. Среди поклонников такой обуви имеются:

  • туристы;
  • охотники с рыбаками;
  • геологи и егеря;
  • дальнобойщики;
  • спасатели;
  • нефтеразведчики и пр.

Ассортимент моделей настолько велик, что каждый человек подберет треккинговые ботинки, больше всего подходящие под заявленные критерии. На постоянной основе разрабатываются новые технологии, применяются уже разработанные и хорошо себя зарекомендовавшие на практике. В качестве примера стоит привести ткань типа Cordura и подошву от Vibram, натуральную кожу, подвергшуюся специальной отделке и не пропускающую воду до 10-12 часов, мембрану Gore-tex. А форма, повторяющая анатомию стопы, обеспечивается технологиями R-system и Anti-Twist.




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