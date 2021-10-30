Любовь на всю жизнь: астрологи рассказали, какие пары знаков зодиака вместе пройдут весь земной путь

Есть люди, которые прекрасно дополняют друг друга, и это позволяет им сохранить гармонию в отношениях на долгие годы. Астрологи выделили четыре пары знаков зодиака, которые имеют больше всего шансов прожить вместе всю жизнь, ведь у них есть друг к другу и физическое, и духовное притяжение.

Овен и Рыбы

Рыбы не любят брать на себя ответственность и проявлять инициативу, а Овнам, напротив, нравится чувствовать себя в паре главными. Таким образом, в данном тандеме само по себе происходит распределение ролей: Овны занимают активную позицию, Рыбы – пассивную, и всех все устраивает. Рыбы как никто другой могут не обращать внимание на вспыльчивый темперамент Овнов, они готовы идти на уступки. Поэтому в паре редко происходят конфликты.

Близнецы и Стрелец

Оба представителя разных знаков зодиака являются авантюристами по натуре. Им очень нравится испытывать новые эмоции, острые ощущения, они стремятся к новизне. Поэтому Стрельцам и Близнецам никогда не будет скучно вместе.

Не исключено, в отношениях будут периодически разгораться нешуточные страсти, однако это только раззадоривает партнеров. И даже когда окружающим будет казаться, что влюбленные на грани расставания, на самом деле окажется, что все это перформанс для эпатажа.

Лев и Весы

Львы умеют презентовать себя. Они подкупают своей величественностью, чувством собственного достоинства. Они подают себя как настоящие короли или королевы и ведут себя соответствующим образом.

Весы являются большими эстетами по натуре. Они обожают тех, кто как раз таки умеет себя эффектно презентовать, поэтому будут всегда очарованы Львами. Весы будут восхищаться своими «огненными» партнерами, а тем только это и надо.

Дева и Водолей

Представители данных знаков могут создать не только крепкую семью, но также и весьма плодотворный творческий тандем. У обоих прекрасно развито критическое и аналитическое мышление, оба любят пофилософствовать на вечные темы бытия. И не менее хорошо у них получается заниматься долгосрочным планированием. Весы и Водолей продумают все до мелочей, прежде чем приступят к реализации какого-либо проекта. Такой основательный подход не может не сулить паре успеха.

Водолеи несколько малоэмоциональны, а Девы более экспрессивны, поэтому Водолеи будут получать от своих партнеров полезную встряску. На людях супруги могут быть более критичными по отношению друг к другу, но будьте уверены в том, что дома у них царят любовь и гармония.