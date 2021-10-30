В первый день работы языковой патруль оштрафовал 200 жителей Женевы за незнание ретороманского

Более 200 жителей Женевы были оштрафованы в первый день работы федеральными языковыми патрулями. Все они не смогли сдать тест на знание ретороманского языка, с 1 октября признанного государственным в Швейцарии.

Согласно новому закону, ретороманский язык определён как «исторический язык швейцарского народа», а владение им является обязательным для всех граждан Конфедерации, независимо от кантона проживания. Для тех, кто не владеет ретороманским, правительство распорядилось выдать бесплатные учебники и организовать языковые курсы. Также был установлен переходный период в 30 дней, за который швейцарцы были обязаны изучить ретороманский язык на базовом уровне. Для проверки их знаний сформированы языковые патрули, наделенные полномочиями применять штрафные меры против нарушителей законодательства.

Начиная с 1 октября 2021 года, требования закона будут ужесточены: если до указанной даты нарушители смогут отделаться штрафами, далее к ним применят более строгие меры воздействия, прежде всего, поражение в правах, степень которого определят местные суды в кантонах. Они могут исключить гражданина из списков избирателей, приостановить действие его водительских прав или медицинского полиса, запретить пользоваться бизнес-классом в самолёте или поезде, ввести запрет на выезд за пределы Швейцарии или наказать общественными работами.

—