Эксперты объяснили нежелание Зюганова вступаться за Рашкина

«Рашкин своим скандалом нанес непоправимый ущерб всей партии, так чего за него теперь «впрягаться»? Гораздо разумнее и правильнее в этой ситуации отделиться от токсичного браконьера», – сообщил российский журналист Армен Гаспарян, говоря об отказе лидера КПРФ Геннадия Зюганова вступаться за депутата Валерия Рашкина.

«Ну что, Рашкину теперь окончательно дали от ворот поворот. Зюганов заявил, что тот должен сам выбираться из этой грязи с разделанной тушей лося, лидер КПРФ за него заступаться не будет», – написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Он поддержал такую позицию лидера КПРФ, назвав ее разумной. По его словам, с самим Рашкиным уже «все ясно», и теперь у него «никакого будущего в политике нет».

Политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале согласился с мнением Гаспаряна о том, что Зюганову невыгодно «обелять» Рашкина.

«Да в такой ситуации это и невозможно, слишком серьезный вред нанес он всем коммунистам и всей КПРФ», – добавил эксперт.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов в своем Telegram-канале затруднился вообразить, как можно было бы оправдать незаконную охоту на лося, в которой подозревают Рашкина.

«Как отметил лидер КПРФ, глава московских коммунистов своим «досугом» в Саратовской области подставил всю партию. Так и есть. А потому на карьере Рашкина можно ставить крест», – заключил Трифонов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Геннадий Зюганов не намерен вступаться за Рашкина и считает, что депутат подставил свою партию «на ровном месте».

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобилебыла обнаружена туша лося при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.