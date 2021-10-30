Путин предупредил о рисках глобальной инфляции
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В мире существуют риски глобальной инфляции, и важно не допустить раскручивание спирали, а также нормализовать бюджетную политику, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на G20.
Избыточное стимулирование перешло в общую нестабильность, рост цен на финансовые активы и на товары в отдельных рынках, включая энергетический и продовольственный, сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Главной причиной таких явлений стали серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, считает он.
«Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», – подчеркнул Путин.
Он призвал не допустить «раскручивание стагфляционной спирали» и заниматься нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики, «повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан».
Также в субботу глава государства на G20 заявил, что РФ нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным.
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