 

Путин предупредил о рисках глобальной инфляции

30.10.2021, 14:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ мире существуют риски глобальной инфляции, и важно не допустить раскручивание спирали, а также нормализовать бюджетную политику, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на G20.

Избыточное стимулирование перешло в общую нестабильность, рост цен на финансовые активы и на товары в отдельных рынках, включая энергетический и продовольственный, сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

Главной причиной таких явлений стали серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, считает он.

«Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», – подчеркнул Путин.

Он призвал не допустить «раскручивание стагфляционной спирали» и заниматься нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики, «повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан».

Также в субботу глава государства на G20 заявил, что РФ нормализовала свою экономическую политику, и бюджет страны будет профицитным.



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