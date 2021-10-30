Специалисты объяснили, что отказ от ужина может приводить к язве желудка и гастриту

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30.10.2021, 14:06, Разное
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Многие люди считают, что отказ от ужина помогает похудеть. Но специалисты объясняют, что пропуск вечернего приема пищи может привести к развитию язвы желудка и гастриту.
Людям для активной жизнедеятельности нужно трехразовое питание. На протяжении дня в организме идет активный обмен веществ, поэтому необходимо следить, чтобы у человека были полноценные приемы пищи. В вечернее время метаболизм замедляется, и если съедать на ужин жирные блюда, то переварить их будет тяжело. Но если люди будут отказываться от ужина, то это приведет к дефициту энергии и усталости. Голод отрицательно влияет и на качество сна, вызывает разные болезни желудочно-кишечного тракта.

Китайские исследователи проводили опрос студентов-медиков о существовании взаимосвязи между пропуском ужина и похудением. Результаты демонстрируют, что больше трети добровольцев убирают ужин, чтобы сбросить лишние килограммы. Среди них есть те, которые имеют проблемы со сном из-за голода. Также они чувствуют боль в верхней части живота и имеют расстройство. Работы специалистов доказывают, что ограничение пищи вечером вызывает утомляемость, дискомфорт в желудке, головокружение и головную боль. Если человек голоден, то кислота, которая выделяется желудком, не может нейтрализоваться пищей. Во время расщепления кислоты повышается риск появления гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки и желудка.

Источник: inosmi.ru



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