Врачи назвали «пахучий» признак рака поджелудочной железы

Врачи из онкоклиники Coastal Cancer Center в США назвали «пахучий» признак рака поджелудочной железы. Речь идет о характерном запахе кала.

Дело в том, что при поражении поджелудочной железы кишечник не способен переваривать жирную пищу, так как появляется проблема с всасыванием пищеварительных ферментов. По этой причине кал становится рыхлым и приобретает зловонный запах.

Также симптомами могут быть стремительная потеря веса, снижение аппетита, пожелтение кожных покровов и белков глаз. Все это происходит по причине накопления продуктов распада в крови. Развитие опухоли может сопровождаться повышением температуры тела, тошнотой, головной болью и дискомфортом в верхней части живота.

При наличии вышеуказанных признаков следует незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование. Дело в том, что данный вид онкологии зачастую диагностируется на поздней стадии, что снижает шансы на выздоровления. В группе риска находятся пожилые люди, а также злоупотребляющие алкоголем, курильщики и любители жирной и острой пищи.

Источник: prooren.ru