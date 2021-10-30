 

Врачи назвали «пахучий» признак рака поджелудочной железы

30.10.2021, 14:06, Разное
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Врачи из онкоклиники Coastal Cancer Center в США назвали «пахучий» признак рака поджелудочной железы. Речь идет о характерном запахе кала.
Дело в том, что при поражении поджелудочной железы кишечник не способен переваривать жирную пищу, так как появляется проблема с всасыванием пищеварительных ферментов. По этой причине кал становится рыхлым и приобретает зловонный запах.

Также симптомами могут быть стремительная потеря веса, снижение аппетита, пожелтение кожных покровов и белков глаз. Все это происходит по причине накопления продуктов распада в крови. Развитие опухоли может сопровождаться повышением температуры тела, тошнотой, головной болью и дискомфортом в верхней части живота.

При наличии вышеуказанных признаков следует незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование. Дело в том, что данный вид онкологии зачастую диагностируется на поздней стадии, что снижает шансы на выздоровления. В группе риска находятся пожилые люди, а также злоупотребляющие алкоголем, курильщики и любители жирной и острой пищи.

Источник: prooren.ru



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