 

“Какие тыковки”, “Одни сиськи и голое тело”. Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин

30.10.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогер предстала полностью обнаженной и с хэллоуинской тыквой в руках, которая закрывает ее лицо.

“Когда лень было делать halloween make up и искать костюм”, – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от САША ПУСТОВІТ (@sashaabo)

“Ох, какие тыковки”, – написала waxing.cosmetology.lviv.

“Вы так изменились в последнее время. Постоянно одни сиськи и голое тело. Совсем не та Саша”, – отметил mmmmmarii___.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В этом году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства ДТП, в котором могли пострадать россияне

20.04 / Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в доме в Нижегородской области

23.11 / В Москве установят памятник Кобзону за 52 млн рублей

05.12 / Мурманская область объявила 31 декабря выходным

19.01 / В зарядном устройстве для iPhone обнаружили серьезный дефект

01.03 / В ДНР оценили заявление представителя Киева об «освобождении» Донбасса

18.08 / В Днепровском районе Киева застрелили мужчину – полиция

05.03 / Мишустин осмотрел коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирске

06.10 / На МКС сработал датчик дыма

28.12 / Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика