 

Пожар после взрыва на автозаправке в Харьковской области длится третьи сутки – ГСЧС

30.10.2021, 13:58, Новости дня
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Взрыв на АЗС вблизи села Рай-Еленовка случился около 4.30 28 октября – после наезда фуры на колонку произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м³). В результате последующего пожара полностью сгорели два грузовика. Жертв и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

Пожар локализовали в то же утро, отметили в ГСЧС. 

Фото: dsns.gov.ua

“По состоянию на 7.00 30 октября на территории АЗС через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата”, – говорится в сообщении.

На месте дежурят пять спасателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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