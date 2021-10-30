Мнение: Сословное правосудие?

В Красноярске суд оштрафовал на пять тысяч рублей советника вице-губернатора края Андрея Агафонова. За публичное оскорблении через интернет (ч. 2 ст. 5.61 КоАП).

Эта история началась еще в августе, когда фигурист Алексей Ягудин написал на своей страничке в инстаграм, что не почувствовал запаха гари в городе, несмотря на то, что в Красноярске был введен режим «черного неба» и многие жители жаловались на задымленность.

Народ ответил Ягудину недружелюбно. Агафонов ринулся на подмогу фигуристу. И назвал авторов негативных комментраиев «кучей дерьма» и «плаксивым сбродом»:

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности. Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал чиновник в своем фейсбуке.

Вот за эту запись Агафонова и оштрафовали на 5000 рублей.

Хорошо, что среди «плаксивого сброда» не оказалось верующих. Иначе чиновник мог бы получить 10 месяцев колонии, как получили таджикский блогер и его подруга.

Выходит, что оскорблять народ в целом безопаснее, чем оскорблять верующих? Или дело в том, что Агафонов – чиновник? А не был бы чиновником, тоже загремел бы в колонию? Если это не сословное правосудие, что это такое?

Впрочем, мое твердое оценочное суждение, что и штраф чиновника, и тюремный срок блогера и его подруги выглядят откровенным правовым маразмом. Потому что наказание чинонивника должно быть посерьезнее, а блогера и его подргуи, наоборот, гуманнее…

Фотография Андрея Агафонова и скриншот его записи отсюда

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