 

Вице-мэра города Волжский отправили под домашний арест на два месяца

30.10.2021, 13:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСуд отправил заместителя главы администрации города Волжский Волгоградской области Виктора Сухорукова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашний арест до 25 декабря, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

«Избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Сухорукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – приводит РИА «Новости» слова Вальковской.

Сухоруков арестован до 25 декабря.

Накануне сообщалось, что заместитель главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктор Сухоруков задержан на двое суток в рамках расследования коррупционного скандала.

Ранее железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным бывшего вице-мэра города Сергея Демина в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 15,1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Алтайского края.



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