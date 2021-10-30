В результате удара Израиля по пригороду Дамаска ранены двое сирийски военных

Израиль в субботу нанес удары по пригороду Дамаска со стороны Голанских высот, в результате чего ранения получили двое сирийских военнослужащих, сообщается в заявлении командовании армии САР.

«В районе 11:17 (время совпадает с московским) сегодня утром Израиль нанес удары ракетами класса «земля-земля» со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска. Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее в Сирии заявили об атаке со стороны Голанских высот.