 

В результате удара Израиля по пригороду Дамаска ранены двое сирийски военных

30.10.2021, 13:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИзраиль в субботу нанес удары по пригороду Дамаска со стороны Голанских высот, в результате чего ранения получили двое сирийских военнослужащих, сообщается в заявлении командовании армии САР.

«В районе 11:17 (время совпадает с московским) сегодня утром Израиль нанес удары ракетами класса «земля-земля» со стороны севера оккупированной Палестины по ряду объектов в пригороде Дамаска. Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих и нанесен материальный ущерб», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее в Сирии заявили об атаке со стороны Голанских высот.



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