 

Российский хоккеист Иван Биткин найден мертвым

30.10.2021, 13:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыХоккеист Иван Биткин найден мертвым, по предварительной информации, он мог выпасть из окна жилого дома на 25-ом этаже на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что инцидент произошел накануне вечером, Биткин якобы выпал из окна на 25-ом этаже, передает ТАСС.

Проводится проверка, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Биткину было 24 года, он воспитанник клуба «Салават Юлаев» из Уфы. Он попал в поле зрения представителей этой команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году.

Также он выступал за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год. Всего в розыгрышах Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 он сыграл в 12 матчах.



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