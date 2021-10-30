 

Трихолог назвала полезные витамины против выпадения волос

30.10.2021, 13:12, Разное
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Трихолог и дерматолог Елена Юцмюц назвала самые полезные витамины против выпадения волос. По ее словам, принимать комплексные добавки стоит только после консультации со специалистом.
Елена Юцмюц напомнила, что с приходом осени волосы становятся хрупкими и ломкими, поэтому нуждаются в витаминах. К ним относится витамин А, но его дозировку сможет определить только врач, ведь при избытке может произойти обратный эффект – волосы начнут выпадать.

Важно сохранять в организме правильную среду или PH. Помочь в этом смогут овощные соки, которые стоит употреблять ежедневно. Также нужно включать в рацион продукты, богатые Омега-3 и витаминами Е, D и С. Последний способствует генерации коллагена, предотвращая появление седины. Увидеть эффект можно спустя три месяца после корректировки рациона.

Источник: vm.ru



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