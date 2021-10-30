 

Комаровский назвал опасную ошибку в начале лечения, приводящую к тяжелому течению коронавируса

30.10.2021, 13:12, Разное
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Доктор Евгений Комаровский назвал самую опасную ошибку в начале лечения коронавируса, которая приводит к тяжелому течению заболевания. Речь идет о приеме антибиотиков и гормональных препаратов.
Комаровский рассказал, что при показаниях пульсоксиметра до 93 можно смело говорить о легком течении заболевания. В таком случае лучше ограничить употребление еды, но увеличить объем употребляемой жидкости, полезными будут прогулки на свежем воздухе.

Категорически врач не рекомендует постельный режим. Если же температура достигла 38 градусов, то можно выпить таблетку ибупрофена или парацетамола. При заложенности носа следует промывать его солевыми растворами.

Что касается самой большой ошибки, то речь идет о приеме антибиотиков без рекомендации врача или наличия медицинских показаний. Они назначаются исключительно в случаях, когда зафиксировано поражение легких, а сатурация падает ниже 93-х. Также основанием станет наличие сопутствующих заболеваний. Если же человек самостоятельно начинает применять антибиотики или гормональные препараты, шансы на выздоровление значительно уменьшаются, что может обернуться тяжелым течением недуга.

Источник: rg.ru



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