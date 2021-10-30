 

Врачи назвали пять продуктов, увеличивающих риск развития деменции

30.10.2021, 13:12, Разное
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Врачи из Австралии назвали пять продуктов, употребление которых может увеличивать риск развития деменции. Данное заболевание зачастую затрагивает пожилых людей, вызывая проблемы с памятью и поведением.
По словам австралийских врачей, здоровое сбалансированное питание является наилучшим способом снижения рисков развития данного недуга. Опасными окажутся продукты с высоким содержанием насыщенных трансжиров, таких как сливочное масло, молочные продукты, кокосовое и пальмовое масло, а также шоколад. Именно они используются для приготовления хлебобулочных изделий, фастфуда и сладостей.

При этом стоит в достаточном количестве употреблять пищу с мононасыщенными и полинасыщенными жирами. Они способны защищать клетки головного мозга. Также полезными станут продукты, содержащие омега-3, фрукты и овощи. Скорректировав диету, человек может предотвратить развитие недуга, напоминают зарубежные специалисты.

Источник: www.express.co.uk



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