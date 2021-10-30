 

Тарасова виновата! – Личное мнение

30.10.2021, 13:06, Разное
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Вы знаете, как дети оправдывают свои неудачи? Учительница меня не любит. Не за дело двойку поставила, а из-за личного отношения — я ей не нравлюсь!

Ксюндель Бородина заявила, что её не любит Тарасова:


Фото: Соцсети

«Она взрослый человек, я не буду спорить, призывать её к жалости или пытаться общаться близко. Мы спокойно делаем своё дело. Не любит и не любит. Она и не обязана меня любить. Но, наверное, я ей не нравлюсь, это очевидно всем…»

То есть, аудитория лобного места теперь должна почуять кровь, враг найден: Бородину валят на льду из неприязни.

Не Ксюндель бревном плывёт по льду, а Тарасова виновата, что жутко не артистичная женщина не может прыгнуть хоть раз:

«У меня нет негатива к Тарасовой, кроме ситуации, когда она назвала меня «эта голубка». Я просто взрослая дама и это было некрасиво, на мой взгляд».

«Взрослая дама»? Я бы, конечно, дала другую характеристику, но да ладно. В общем, взрослая дама сама ненавидит Тарасову, в чём и призналась.

Ишь ты, голубкой меня назвала! А я — дама! Катаюсь вот шифоньером людям на радость.

Когда человек ищет причины неудач не в себе, а в ком-то, это говорит, что он — инфантильный и глупый. Ребёнку это простительно, но взрослой даме? Ну, если только она красивая, но это не про Бородину, конечно.

Интересно наблюдать за хрестоматийными персонажами лобного места. То Боня Бородиной виновата, то Собчак, то Тарасова, то даже муж Курбан.

А вы ищите виноватых в своих неудачах?

Источник: Лена Миро



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