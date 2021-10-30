 

Радуцкий допустил, что 31 октября на избирательные участки будут пропускать по COVID-сертификатам, в ЦИК опровергли

30.10.2021, 13:04, Новости дня
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“По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген”, – сказал он. 

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 30 октября опровергла слова нардепа. 

“Сегодня в некоторых средствах массовой информации распространяются отдельные сведения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках у избирателей будут проверять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест или тест на антиген. Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена. Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины”, – заявили в ЦИК и призвали избирателей придерживаться карантинных ограничений. 

Координатор гражданской сети “Опоры” Ольга Айвазовская заявила ZN.UA, что проверка COVID-сертификатов на участках может повлиять на явку избирателей. 

“По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова”, – сказала она. 

В комментарии “Опоре” Радуцкий объяснил, что, говоря о проверке сертификатов в день выборов, имел ввиду только общественные места. 

“Избирательные участки не являются общественными местами. Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию”, – пояснил он. 

Контекст:

31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Также на 31 октября ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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