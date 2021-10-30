Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
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Певица предстала в черно-белом видео, дефилирующей по пляжу. Она была одета в мини-бикини и с распущенными волосами.
Скриншот: anilorak / Instagram
Скриншот: anilorak / Instagram
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
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