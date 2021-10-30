 

Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой

30.10.2021, 13:04, Новости дня
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Певица предстала в черно-белом видео, дефилирующей по пляжу. Она была одета в мини-бикини и с распущенными волосами.

Скриншот: anilorak / Instagram
Скриншот: anilorak / Instagram
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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