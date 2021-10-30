“Статистика не дает надежд”. Радуцкий считает, что Украина недолго останется в “зеленой зоне” Евросоюза

Отвечая на вопрос, почему, если в Украине настолько тяжелая ситуация с коронавирусом, как об этом сейчас говорят врачи и чиновники, другие страны позволяют без ограничений въезжать туристам из Украины, Радуцкий отметил, что это не совсем так.

“Украина уже – “красная зона” для США и Швейцарии. Евросоюз дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к “красной зоне”, – сказал он.

Нардеп отметил, что Украина будет ждать следующего заседания европейских органов, регулирующих этот вопрос, “но статистика, к сожалению, не дает нам надежд, что мы останемся в “зеленой зоне”.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

18 октября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС планирует исключить Украину из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. В МИД Украины заявили, что Евросоюз может принять такое решение в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

28 октября Совет ЕС обновил перечень стран, для которых следует снять ограничения на путешествия. Украину не исключили из этого перечня.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

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