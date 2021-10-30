Компания Цукерберга создаст сервис удалённой продажи лекарств META-Vitamin

На презентации, посвящённой ребрендингу корпорации Facebook в META, Марк Цукерберг анонсировал запуск онлайн-сервиса по продаже лекарств и биологически активных добавок. Новый сервис получит название META-Vitamin.

Клиенты компании смогут заказать доставку необходимых им лекарств в любую точку США и Европы, в том числе во дворы жилых домов, в парки и лесные массивы. После этого клиент получит СМС-сообщение с координатами доставки, где он сможет забрать свой заказ. В качестве основного товара, который планируется распространять таким способом, Цукерберг назвал витаминные и микроэлементные комплексы, а также рекреативные вещества и успокаивающие средства. По оценкам Цукерберга, стоимость компании META-Vitamin на старте составит до 1,8 млрд долларов.

«Во время пандемии услуги удалённой доставки лекарств очень востребованы. Мы выступим пионером рынка Online Drug-store (онлайн-аптек – ред.) и заставим сам принцип доставки лекарств дронами ассоциироваться с META-Vitamin. Мы также планируем запустить собственное производство лекарств полного цикла, от выращивания сырья до очистки, переработки и доставки конечному потребителю», – рассказал Цукерберг.

В России конкуренцию компании Цукерберга может составить сервис «Яндекс.Закладки».

—