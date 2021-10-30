 

Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа

30.10.2021, 12:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении.

Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00.

Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.



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