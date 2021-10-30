 

В РФ выявили 40,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

30.10.2021, 12:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗа минувшие сутки в РФ выявили 40251 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявили 40251 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7267, Московской области – 3578, Санкт-Петербурге – 2680.

Всего в стране выявили 8 472 797 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 331 424 человек, из них за сутки вылечились 28 909 человек.

Также за сутки зафиксировано 1160 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 237 380 человек.

Накануне, 29 октября, в России выявили 39849 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 402.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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