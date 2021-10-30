Мнение: Изучаем современную историю при помощи компьютерных игр

В 1885 году человечество ещё тряслось по колдобинам, вперив взор в лошадиные задницы, а всего лишь через 84 года люди уже смотрели на телеэкранах, как астронавт втыкает в лунный реголит флаг своей страны. Дальше прогресс оставил космос на боковой ветке и направился в сторону компьютеров со смартфонами, однако это, пожалуй, даже хорошо. Про орбитальную базу у спутника Сатурна я бы читал в новостях раз в месяц, безо всякого шанса полететь туда лично, а вот готовую еду через интернет я заказываю каждый день.

Если выбирать, то с практической точки зрения компьютеры лучше космоса — особенно если учесть, что мы уже почти смастерили роботов, способных подготовить Солнечную систему для колонизации человеком. Конечно, найди мы на Марсе руины высокоразвитой цивилизации, разговор был бы другим… однако никаких руин за пределами Земли мы не нашли, поэтому космос пока что справедливо остаётся на низком приоритете.

Теперь забавное. Чтобы прочувствовать технологический прогресс последних полутора веков, чтобы лично начать с лошади и закончить смартфоном, достаточно сыграть в несколько хороших компьютерных игр. Вот список, который я вытянул из комментариев на одном англоязычном форуме:

(1899) Red Dead Redemption 2

(1930) Mafia 1

(1950) Mafia 2

(1968) Mafia 3

(1986) GTA Vice City

(1992) GTA San Andreas

(2001) GTA 3

(2008) GTA 4

(2013) GTA 5

В скобках я указал примерный год сюжетных событий. Примерный, так как действие большей части игр растянуто на несколько лет — к примеру, вторая Мафия начинается с высадки американцев в Италии в 1943 году, и заканчивается в процветающей Америке 1951 года. Я прошёл все эти игры, сделав исключение только для Мафии 3, которую очень уж сильно ругали в обзорах за провал гейм-дизайнеров — игра получилась несколько однообразной, на троечку.

Остальным играм я готов поставить оценку от «хорошо» до «отлично». Некоторые из них были выпущены уже давно, однако в последние пару лет их «ремастерили», чтобы подтянуть графику на современный уровень. Если будете выбирать между оригинальной игрой и новоделом, без колебаний выбирайте новодел. К примеру, Мафия 1 вышла в 2002 году, а потом её обновили в 2020 году. Я лично сравнил обе версии и нашёл, что версия 2020 года на голову выше по всем параметрам — и по графике, и по геймплею, и по озвучке, и даже по проработке сюжета:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxOGdljM9EltIGD4nmen2RGM_EGLtOYom

Старую игру можно запустить разве что в исследовательских целях, на час-другой, чтобы восхититься качественным ростом игровой индустрии за путинскую эпоху.

Что касается серии GTA, то в четвёртую и пятую можно играть и сейчас, там всё вполне современно, а вот трилогию из Vice City, San Andreas и GTA 3 нам обещают ремастерить уже в этом году. Если начнёте играть в историческую серию по порядку, как раз дождётесь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_The_Trilogy_—_The_Definitive_Edition

Если не торопиться, если делать все побочные квесты и читать все диалоги, вышеперечисленные 9 игр можно пройти примерно за 300 часов. Жаль, что игры помечены 18+, мог бы получиться неплохой исторический курс для школьников — куда как более увлекательный, чем нынешняя нудота, в ходе которой дети сначала заучивают второстепенные даты и фамилии, а потом, сдав контрольные работы, навсегда забывают не только скучные факты, но и фабулу, суть событий.

Это шутка только отчасти. Компьютерные игры, на мой взгляд, самый правильный и эффективный способ погружения в историю — особенно если их делают энтузиасты своего дела. Так думаю не только я. В Чехии, к примеру, преподаватели истории вполне официально используют игру Кингдом Кам, там сюжет разворачивается в 15-м веке:

https://olegmakarenko.ru/1289006.html

Игра одновременно и проработана исторически, и в отличие от комплексных стратегий студии Парадоксов, достаточно проста, чтобы в ней сходу мог разобраться даже школьник очень средних способностей.