Зеленский посетил выставку картин Ройтбурда и обещал отреставрировать Одесский художественный музей

Он осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и произведения современного искусства, в частности, выставку работ Александра Ройтбурда, который был директором этого музея в 2018–2021 годах.

“Благодаря энергии и таланту Александра Ройтбурда, оставившего здесь частицу своей души, музей приобрел совсем другое значение не только для Одессы, но и для всей Украины. Это место становится своеобразным магнитом для любителей искусства со всего мира”, – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что государство со своей стороны должно приложить усилия для реставрации исторического здания музея.

“Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание”, – сказал он.

Музей расположен в здании бывшего дворца Потоцких, построенном в 1810–1820 годах. Здание является памятником культурного наследия национального значения. Собрание музея включает в себя коллекции и произведения искусства общенационального значения.

Фото: president.gov.ua

Президент в начале года представил в дополнение к программе “Большое строительство” отдельную программу по обновлению памятников истории и культуры Украины “Большая реставрация”, в рамках которой за три года планируется обновить 150 объектов.

21 октября министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в список памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета в этом году, вошло в том числе здание Одесского художественного музея.

По информации Офиса президента, в здании планируют отремонтировать перекрытия, провести реставрацию стен, полов и потолков, обеспечить звуко- и теплоизоляцию, отремонтировать все фасады и обновить освещение, обустроить инклюзивные санузлы и лифт. Завершение работ ожидается в 2025 году.

Контекст:

Ройтбурд умер 8 августа 2021 года на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

14 октября президент присвоил Одесскому художественному музею статус национального.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать.

4 сентября Ройтбурда уволили. В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение. 28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. Через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда.

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