В ночь на 31 октября Украина переходит на зимнее время – возможно, в последний раз

Украина с 1981 года дважды в год переводит часы – переходит на зимнее и летнее время. В этом году страна может перевести стрелки часов в последний раз, если Рада примет закон об отмене перехода на летнее время.

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны с целью экономить электроэнергию. Однако с тех пор человечество нашло другие способы экономить ее, и как сообщает “ВВС News Україна”, по оценке чешских ученых, такая практика позволяет сэкономить лишь 0,34% электроэнергии.

Глава отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и газа YASNO Антон Ковалишин говорил “Укринформу”, что влияние перевода часов на экономию составляет от 0,2 до 2%. “Можно сказать, в пределах статистической погрешности”, – отмечал он в марте 2021 года.

Согласно результатам исследования медицинского Каролинского Института в Стокгольме, которое провели в 2008 году, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда примерно на 5% в первую неделю после перевода часов, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время этот риск снижается, но в меньшей степени.

Переход на летнее время нарушает биологические ритмы людей, считает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который зарегистрировал законопроект о его отмене. 18 октября Стефанчук заявил, что нардепы вернутся к дискуссии об отмене перехода на летнее время.

“Мы перешли на летнее время [весной 2021-го], и голосовать законопроект об отмене перехода на летнее время, мне кажется, не имело смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, – сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время”, – сказал спикер.

Контекст:

Европарламент проголосовал за отмену перевода часов в 2019 году, в 2021-м каждая страна – член ЕС должна была самостоятельно решить, в каком времени оставаться.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение. В последнее время в Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.

19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

В ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время, а 28 апреля комитет Рады по вопросам экономической политики рекомендовал парламенту принять во втором повторном чтении законопроект №4201.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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