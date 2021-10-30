 

“Пошло”, “Sexy woman”. Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже

30.10.2021, 12:10, Новости дня
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“Friday было дело. А теперь включаем громко музыку и танцуем дома”, – подписала она ролик.

В видео Лобода одета в прозрачное платье, под которым видны черный бюстгальтер и короткие шорты.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Пошло как-то”, – написала olgamamedova285.

“Sexy woman”, – отметила modelss_girls.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Лобода – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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