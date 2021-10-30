 

Харьковская полиция открыла восемь уголовных производств из-за нарушений в ходе избирательной кампании

30.10.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о восьми уголовных производствах: одно открыто по факту нарушения избирательного законодательства, семь связаны с избирательным процессом”, – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили один протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Контекст:

31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. Избиратели будут голосовать на 605 участках города, 55 из участков будут действовать в медучреждениях.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО “Экокар”), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации “Нацкорпус”), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия “Европейская солидарность”, 46 лет, директор МК “Мясной”), Игорь Терехов (“Блок Кернеса – Успешный Харьков”, 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / “Я так и не смог переступить барьер”. Лидер TIK Бронюк показал маму

26.06 / В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

04.01 / РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах

12.01 / Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»

05.11 / Назван влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

09.11 / Билык

22.05 / Компания Huawei предлагает Wi-Fi Router всего за 30 долларов

17.07 / Прием в честь главы МОК решили не отменять из-за режима ЧС в Токио

30.06 / На краю Солнечной системы обнаружена гигантская комета

31.07 / Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика