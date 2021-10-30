Перешел дорогу государству

Первокурсника приговорили к 10 месяцам колонии. Суд считает, что он один сумел перекрыть магистрали Москвы на январских протестах.

Мировой суд в Москве приговорил 21-летнего студента Глеба Марьясова к 10 месяцам лишения свободы по делу о «перекрытии дорог» на акции 23 января. Помимо этого, московский метрополитен и «Мосгортранс» подали к нему иск на сумму 2,7 млн рублей. Марьясов стал единственным человеком, которого приговорили к реальному сроку за «перекрытие дорог» по итогам многотысячных акций, состоявшихся в январе 2021 года.

Глеб Марьясов. Фото: РИА Новости

В январе прошли протестные акции в поддержку задержанного Алексея Навального. Его задержали в Шереметьево 17 января, сразу по прилету из Берлина, где политик проходил лечение после отравления.

По данным «Белого счетчика», митинг 23 января в Москве, оказался самым массовым за долгое время. На него вышли около 15–20 тысяч человек.

Студент первого курса факультета архивного дела РГГУ Глеб Марьясов, член либертарианской партии, был в тот день среди протестующих. После акции его задержали.

В тот день в столице задержали более полутора тысяч человек, из-за чего мест в спецприемниках не хватало. Именно поэтому, как говорит адвокат Марьясова Дмитрий Захватов, он сидел более 20 часов в полицейской машине.

На Марьясова составили протокол за «повторное нарушение на митингах» (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и за «неповиновение требованию сотрудника полиции» (по статье 19.3 КоАП).

По словам Глеба, задержание произошло с применением силы: сотрудники полиции ударили его в живот.

В итоге, Марьясову назначили 30 суток ареста, часть из которых он отбывал в Центре временного содержания иностранных жителей (ЦВСИГ) в Сахарове, а часть в ИВС Мневники.

После 30-ти суток, на выходе из ИВС его задержали снова. Уже — по уголовному делу — о «перекрытии дорог» (ч. 1 ст. 267 УК РФ).

И теперь, ему, как подозреваемому, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя покидать квартиру с восьми вечера до восьми утра, пользоваться средствами связи, общаться с другими фигурантами дела (подозреваемыми в деле о «перекрытии дорог» стали еще несколько активистов, но обвинение в итоге выдвинули только против Марьясова) и посещать массовые мероприятия.

Доводы стороны обвинения строились на основе видеоролика: молодой человек, похожий на Марьясова, размахивал руками и говорил, что сейчас «нужно всем пойти туда».

Видео выложил телеграм-канал «Товарищ майор», подписав его словами: «Когда вам будут говорить, что координатора на митинге не было, показывайте всем это видео. Профессионально нагнетает и подстрекает, не скрывая лица. Найти его получится без проблем. А там и по 20.1 привлечь».

По словам адвоката Захватова, сначала Марьясову тоже было предъявлено обвинение, в котором фигурировал ущерб «Мосгортрансу» и московскому метрополитену, но в новой редакции документа этот ущерб пропал.

Но в сентябре Мосгортранс и Московский метрополитен уже в рамках уголовного дела предъявили гражданские иски к Марьясову.

Мосгортранс заявил, что получил убытки из-за простоя и задержек в движении транспорта. А у московского метро вдруг увеличился пассажиропоток, из-за чего к работе пришлось привлекать дополнительных сотрудников, что тоже привело к убыткам. В сумме эти гражданские иски вышли в 2,7 млн рублей. И суд их удовлетворил.

«Я не нашел в их объяснениях никакой причинно-следственной связи между поведением Глеба и тем, что они понесли убытки, — говорит Дмитрий Захватов. — Все это выглядело безумно, особенно касательно метро. Глеб в тот день в метро не спускался. Как они говорят, увеличение пассажиропотока привело к тому, что они были вынуждены вызвать дополнительное количество работников, и таким образом понесли ущерб. Но при увеличении пассажиропотока у вас же должна быть больше выручка?»

Но иски нужно оплачивать.

Жена Глеба Марьясова Мария Исаева говорит, что сбора денежных средств для выплаты штрафа не будет.

Мария Исаева и Глеб Марьясов после оглашения приговора. Фото: Елизавета Орловская

«У Глеба нет ничего, кроме мебели, которая у нас в съемной квартире. Таким образом, мы хотим сказать власти, что нужно перестать использовать непосильные штрафы как метод давления на активистов», — говорит супруга Марьясова.

Глеб и Мария поженились этим летом. Как объясняет девушка, решение о женитьбе частично связано с уголовным делом против студента: если его посадят, ходить к нему на свидания смогла бы только законная супруга:

«Да, мы поженились частично из-за этих побуждений, но мы еще и венчались за две недели до приговора, потому что это не фейковый брак ради колонии, мы правда друг друга любим. Для очень религиозного Глеба венчание — это доказательство, что все не ради колонии», — говорит девушка.

При этом

приговор для нее и для самого Глеба стал неожиданным. Они рассчитывали, что с учетом проведенного под запретом определенных действий времени Марьясов должен провести в колонии четыре месяца.

Девушка же думала, что его отпустят прямо из зала заседания. Сторона запросила 10 месяцев лишения свободы, судья Казакова в итоге назначила именно такой срок.

«Для нас все было неожиданно еще тогда, когда в четверг на судебных прениях прокурор запросила реальный срок, потому что при таком гигантском штрафе, который и так уже непосильное для Глеба наказание, еще сажать его в тюрьму казалось вообще диким. Это, по-моему, единственное из последних дел, за которыми я следила, где судья полностью согласился на предложенные прокурором ограничения. К тому же мы думали, что восемь месяцев, которые Глеб сидел под ограничениями, посчитают как четыре месяца тюрьмы, а их засчитали как полтора», — говорит Исаева.

Фото: Елизавета Орловская

Максимальное наказание по статье Марьясова составляет один год лишения свободы — в практике чрезвычайно редки случаи, когда подсудимые с первой судимостью получает реальные сроки по таким легким статьям.

Марьясова задержали сразу в зале суда. Он не успел попрощаться с женой. По словам Исаевой, сотрудники полиции ждали два часа после приговора, чтобы вывести студента тогда, когда группа поддержки разойдется. Такой срок стал неожиданным и для адвоката Захватова.

«Я это связываю с тем, что прошли выборы. Любое наказание в виде лишения свободы рушит рейтинги власти. Если до выборов это играет какую-то существенную роль, то после выборов никакой серьезной роли это не играет, после выборов они спокойно могут вести себя абсолютно безобразно», — заключает адвокат. Сейчас сторона защиты планирует подавать апелляцию.

«Планы в таких ситуациях всегда одни и те же. У нас, как известно, правосудие осуществляется за рубежом. Мы планируем исчерпать национальные инстанции и обращаться в ЕСПЧ», — говорит Дмитрий Захватов.

Фариза Дударова

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