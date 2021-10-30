Доминирует или платье, или сапоги: как правильно сочетать платья с обувью осенью-зимой

Осень наступила, и с понижением температуры пришло время подумать об уютной одежде, которая согреет нас, но при этом будет выглядеть шикарно. Конечно, мы всегда можем сочетать стильный пиджак и джинсы, но иногда нам просто хочется чего-то более высококлассного и интересного. В статье рассказывается, как сочетать платья и ботинки в этом сезоне!

Платье и ботинки для крутого осеннего образа

Сочетание платья с ботинками – неизменно надежная формула наряда в холодное время года. Это так же просто, как надеть джинсы и свитер, но вы будете выглядеть более элегантно. Можно свободное вязаное платье или элегантное платье-комбинацию скомбинировать с ботильонами – вариантов множество.

Сочетание осеннего мини-платья и сапог

Хотели бы вы носить свое красивое мини-платье осенью и зимой? Нет проблем! Если вы не можете обходиться без летних базовых вещей даже в холодное время года, вам просто необходимо заменить кроссовки парой шикарных ботинок. Вы можете добиться самых разных образов в зависимости от случая. В этом году в моде все, что делает одежду особенно захватывающей и интересной. Поскольку обувь уже сейчас доминирует, сочетание с легким платьем выглядит шикарно!

Как сочетать платья и сапоги – это всегда вопрос вашего стиля и вкуса. Для элегантного делового наряда или торжества всегда удачным выбором будут модели на каблуке.

Сочетание мини-платья с сапогами

Хорошо, но какая длина сапога подойдет к платью, чтобы умело подчеркнуть силуэт? Вы можете руководствоваться следующим правилом: либо между туфлями и подолом юбки должна проходить неширокая открытая полоса, либо платье может быть немного длиннее ботинок.

Сочетание платья миди и сапог

Платья миди идеально подходят для холодных месяцев года, а также отлично смотрятся с сапогами или ботинками. Элегантные модели на каблуке делают наряд немного взрослее и необычайно красиво контрастируют с цветочным узором на платье.

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Хотели бы вы немного поэкспериментировать в этом сезоне? Цветочные принты, пышные рукава и оборки – романтические платья – модная тенденция года. Наш гардероб уже невозможно представить без них. А чтобы платья миди были пригодны для холодного времени года, можно носить их с сапогам на низкой подошве.

Сочетание вязаного платья и ботфорт

Шикарные, удобные и особенно уютные вязаные платья – это одна из самых модных тенденций осени и зимы 2021/2022. В зависимости от модели и выбора цвета модные современные вещи можно подобрать для самых разных случаев. А когда вы комбинируете платья и сапоги, вы действительно не скучно одеты. Обувных трендов большое множество, но есть классика, которая обновляется каждый год и никогда не выйдет из моды. Плоские, на каблуке, в черном или, скорее, ярко-красном цвете – ботфорты являются осенней базой и придают даже самому простому наряду стильный и модный вид.

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Чтобы сочетать ботфорты и платья в современном стиле, необходима определенная уверенность в себе и смелость. Поскольку обувь сама по себе бросается в глаза, вам следует избегать платьев со слишком коротким и глубоким вырезом.

Сочетание ботинок с напуском и платьев

Шикарные, модные и новый фаворит всех модниц – сапоги с напуском. Повседневные ботинки свободно сидят на ноге и отличаются очень широким голенищем – отсюда и название. Эта модная обувь отлично подходит для всех любителей экспериментов, и на самом деле ее очень легко стилизовать. Настоящая мечта этого сезона – сочетать сапоги с напуском и платья.

В пасмурные осенние дни мы предпочитаем носить уютные вязаные платья. А если вам нравится немного рисковать, вы также можете надеть платье-комбинацию с повседневными ботинками – это придаст образу элегантный вид, но благодаря ботинкам он будет одновременно модным и свежим.