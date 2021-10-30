 

В Грузии начался второй тур местных выборов

30.10.2021, 11:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ 20 из 64 муниципалитетов Грузии в субботу проходит второй тур местных выборов, они отмечены резким усилением противостояния между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движением», которое создал арестованный экс-президент страны Михаил Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В частности, на одном из участков города Зугдиди полиция уже задержала за драку пять человек.

Постпред Евросоюза (ЕС) в Грузии Карл Хартцель выразил «сожаление растущей поляризацией», которая, по его словам, препятствует прогрессу страны. Он призвал стороны «создать атмосферу доверия, навести мосты», невзирая на итоги выборов.

Второй тур проходит в том числе в Тбилиси и ряде крупных городов. По данным на 10.00 местного времени, проголосовало 7,38% избирателей – 154 тыс. 163 человека.

В первом туре «Грузинская мечта» набрала 47%, а «Единое национальное движение» – 30%. Правящая партия победила тогда в 44 муниципалитетах, и она вышла на второй тур под лозунгом «Доведем победу до конца».

Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за его партию, а потом вызволить его из тюрьмы. Правящая партия предупредила о готовящихся оппозицией провокациях. Служба госбезопасности Грузии заявила о подготовке сторонниками Сакашвили госпереворота.



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