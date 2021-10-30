Бригада спецназа приехала к тюрьме с заключенным Саакашвили

Бригада спецназа и автомобиль скорой помощи заехали на территорию пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где заключен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«На территорию заехал автобус со спецназом и группа скорой помощи. Пока неизвестно, что происходит в тюрьме», – сообщила телекомпания «Пирвели», передает РИА «Новости».

Ранее в субботу председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что по его информации, голодающий в тюрьме уже месяц Саакашвили, попытается в день выборов сымитировать, как будто ему стало плохо.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него сразу было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

1 октября 2021 года экс-президента задержали в Грузии. Он был отправлен в тюрьму Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. МИД Грузии отверг переговоры с Украиной о его передаче.

Защита потребовала перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными.

В субботу в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов.