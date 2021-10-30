 

Бригада спецназа приехала к тюрьме с заключенным Саакашвили

30.10.2021, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБригада спецназа и автомобиль скорой помощи заехали на территорию пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где заключен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«На территорию заехал автобус со спецназом и группа скорой помощи. Пока неизвестно, что происходит в тюрьме», – сообщила телекомпания «Пирвели», передает РИА «Новости».

Ранее в субботу председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что по его информации, голодающий в тюрьме уже месяц Саакашвили, попытается в день выборов сымитировать, как будто ему стало плохо.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него сразу было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

1 октября 2021 года экс-президента задержали в Грузии. Он был отправлен в тюрьму Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. МИД Грузии отверг переговоры с Украиной о его передаче.

Защита потребовала перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными.

В субботу в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Белый дом выступил за принятие ограниченного пакета помощи в связи с COVID-19

16.12 / ЕС подготовил третий список санкций по Белоруссии

09.09 / Ростех собирается выпускать опреснительные установки для южных регионов России

24.10 / В РФ обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарствах от гриппа

04.07 / Москва заявила о причастности американских разведчиков к наркоторговле

28.04 / МИД обвинил западных олигархов в узурпации контроля над интернетом

25.07 / Украинец Ломаченко вышел на первое место в рейтинге WBO, третий – Беринчик

11.07 / В Киевской области перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры

17.08 / Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавируса

30.09 / “В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда”. Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика