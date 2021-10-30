На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка

Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке, сообщила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Фарион сообщила в эфире YouTube-канала Island TV, что Гоголь – это «очень трагическая личность в нашей культуре», передает РИА «Новости».

«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», – указала она.

Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски.

Напомним, Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, в данный момент это село Великие Сорочинцы в Полтавской области Украины. Часть его жизни прошла в обстановке малороссийского быта, как панского, так и крестьянского, впоследствии эти впечатления отразились в творчестве писателя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).

Ранее на Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские».