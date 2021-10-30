Мнение: Новые показания

Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Не прошло и трех дней, как будущий (надеюсь) участник процесса по делу о геноциде российского народа Гинцбург изменил показания. Теперь привитые заболевают не потому, что купили справку, а потому, что «характер вируса» такой — особый. Кстати, сразу же возникает вопрос и о еще одном его предыдущем показании: дескать его чудо-жидкость спасает от любого штамма одинаково эффективно. Оказывается, не одинаково и не очень эффективно.

Хаос заявлений говорит только об одном: научной базы под всем творящимся сегодня нет. Ни у нас, ни в мире. Задачи, которые поставлены перед палачами и их подручными, выглядят предельно утилитарно: столько-то человек отправить в крематорий, сдать столько-то мешков волос, килограмм золотых коронок, переработать на мясо-костную муку для удобрения полей рейхсбюргеров столько-то килограмм живого веса. Ничего нового, всё это уже было.

А «эксперты» – их задача успокаивать поднадзорный контингент. Чтобы до Бабьего Яра их можно было довести на собственных ногах, а не тратить дефицитный бензин на транспорт.

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