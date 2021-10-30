 

Пульмонолог рассказал о появлении «отверстий» в легких из-за коронавируса

30.10.2021, 11:24, Разное
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Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что из-за коронавируса в легких могут появляться «отверстия». Речь идет о свищах, при которых происходит изменение целостности стенок органов дыхания.
Коронавирус в большинстве случаев вызывает воспаление легких. Одним из последствий заболевания является появление гнойников, которые при разрешении превращаются в «дырки». Если вовремя обнаружить проблему и начать лечение, то удастся предотвратить развитие сепсиса, заражения крови. В некоторых случаях может понадобиться даже бронхоскопия. Что касается хирургического вмешательства, то оно не будет эффективным, так как сшить свищ нельзя, рассказал Пурясев.

Свищи могут появляться даже у здорового человека, чему виной агрессивность инфекции. В группе риска находятся и люди, страдающие трофическими расстройствами, плохо питающиеся и злоупотребляющие алкоголем.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике в УрФО и врача Сергея Токарева, с данной проблемой могут столкнуться пациенты, длительное время находившиеся на аппаратах ИВЛ. В таком случае потребуется длительная реабилитация.

Источник: ura.news



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