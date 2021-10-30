Ученые обнаружили новую возможную терапию от коронавируса

Ученые нашли, возможно, новую терапию, которая может подавлять репликацию SARS-CoV-2. Работу опубликовали в издании Metabolites.

Для расширения вирусы должны заражать клетки и перепрограммировать их, чтобы формировать инфекции. Исследователи заявили, что клетки, которые заражены SARS-CoV-2, продуцируют коронавирусы в период, когда активируется их пентозофосфатный путь.

Во время применения лекарства бенфокситиамина, повторение SARS-CoV-2 подавляется, и клетки уже не способны формировать коронавирусы. Ученые рассказали, что лекарство способно увеличивать противовирусную активность «2-дезокси-D-глюкозы» и преобразовывать метаболизм главной клетки, чтобы сдержать расширение вируса.

Ингибиторы пентозофосфатного пути считают возможно новыми способами терапии COVID-19 как сами, так и вместе с различными вариантами лечебных методов. Механизмы работы бенфокситиамина имеет отличительную особенность от механизмов лекарств ремдесивера и молнупиравира, поэтому вирусы, которые к ним устойчивы, способны иметь чувствительность и к бенфокситиамину.

Источник: ufacitynews.ru