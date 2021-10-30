Невролог напомнила, как распознать инсульт

Разият Чупанова, невролог, сообщила, как быстро распознавать у человека инсульт. Специалист объяснила, что больного нужно попросить улыбнуться и поднять руки.

Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. Его определяют благодаря тесту «УЗП». Человек должен продемонстрировать 3 простые действия – улыбнуться, заговорить и поднимать обе руки. При инсульте улыбка получается кривой, уголок рта может опускаться вниз. Во время попытки разговаривать нарушается произношение, речь становится невнятной и нечеткой. Это же относится и к рукам. Если они неодинаково поднимаются или одна из рук падает, то это тоже может быть вероятным показателем инсульта.

Если случилось нарушение мозгового кровообращения, то у людей есть только 3-4 часа, чтобы предотвратить необратимые повреждения мозга, потому действия должны быть решительны. Чтобы помочь больному, нужно срочно вызывать скорую помощь и пока бригада будет в пути произвести определенные действия.

Можно получить консультацию и поддержку доктора. Эксперт подскажет, что нужно предпринять и окажет помощь в онлайн-режиме. Человека надо положить и поднять голову и верх туловища на 30-40 градусов над поверхностью. Далее следует расстегнуть одежду и подбодрить человека. Если у больного возникает тошнота или рвота, то нужно переложить его на бок, парализованной стороной к верху.

До прибытия специалистов наблюдать за сознанием пострадавшего и контролировать дыхание человека. Если больной утратил сознание, дыхание стало прерываться, то обязательно начинать сердечно-легочную реанимацию.

Медик напоминает, что инсульт не всегда заканчивается параличом, но после него может нарушаться память, речь. Пациенты должны обязательно пройти реабилитацию, чтобы получить возможность восстановления важных функций.

Источник: perm.aif.ru