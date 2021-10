Times – Пол Маккартни назвал известную песню The Beatles своим сочинением

Экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни заявил, что именно он был автором популярной песни A Day in the Life с альбома 1967 года, а не его коллега Джон Леннон. Многие критики признавали эту песню одной из лучших композиций за всю историю звукозаписи. В новой книге, где опубликованы тексты многих произведений The Beatles с подробными пояснениями, Маккартни рассказал, что он написал эту песню под впечатлением от смерти своего друга, пишет The Times.



Wikimedia

Сэр Пол Маккартни, кажется, изменил свою версию о том, что послужило источником вдохновения для известной песни The Beatles — и теперь заявляет, что текст композиции A Day in the Life написал он, а не Джон Леннон, как предполагалось ранее. Об этом говорится в новой книге, где опубликованы тексты многих произведений The Beatles с подробными пояснениями от Маккартни, пишет The Times.

Ранее экс-музыкант The Beatles рассказывал, что в песне A Day in the Life (в переводе с английского «День из жизни») с их популярного альбома Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band описывается история жизни политика, замешанного в наркобизнесе, который погиб в своей машине. Такая версия от Маккартни приводилась, в частности, в опубликованной в 1997 году биографии под названием Many Years from Now (в переводе «Много лет спустя»), сообщает The Times.

Тогда Маккартни заявлял, что он не согласен с Джоном Ленноном, который рассказывал, что сочинил композицию A Day in the Life под впечатлением от автокатастрофы, в которой погиб 21-летний наследник пивной империи Guinness Тара Браун. По словам Маккартни, у него история из песни ассоциировалась с «накачанным наркотиками политиком», который остановился на светофоре и не заметил вовремя, что сигнал уже переключился, что стоило ему жизни, говорится в статье.

В то время как в новой книге The Lyrics, написанной в соавторстве с известным поэтом Полом Малдуном и посвящённой текстам песен группы The Beatles, Маккартни утверждает, что в песне A Day in the Life он действительно описывает смерть своего друга Брауна. Ранее считалось, что автором песни был Джон Леннон, поясняет The Times.

Книга The Lyrics появится в продаже на следующей неделе и содержит тексты 154 песен Маккартни с подробными пояснениями, которые, по словам экс-музыканта The Beatles, максимально близки к автобиографичным. Он также рассказывает там, что популярный музыкант Джими Хендрикс вдохновил его на покупку любимой гитары, заключает The Times.