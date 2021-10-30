 

СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата восьми стратегических предприятий Украины с начала года

30.10.2021, 11:16, Новости дня
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“За девять месяцев этого года благодаря усилиям СБУ бюджет Украины не получил экономический ущерб на 43 млрд грн. Это удалось сделать путем работы на опережение – когда сотрудники спецслужбы предотвратили преступление и раскрыли его на этапе “подготовки”, – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

В числе прочего, в сообщении отмечается, что в начале этого года по материалам СБУ суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”.

“Было установлено, что служащие ООО “Прикарпатзахідтранс” на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн”, – подчеркнули в спецслужбе.

Также в СБУ рассказали, что в Днепре удалось остановить деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в 800 млн грн, организаторы которого минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

“Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР” и сообщили о подозрении пяти гражданам РФ, которые организовали закупки угольной продукции у так называемых “Л/ДНР”, – добавили в СБУ.

Кроме того, спецслужба заявила о пресечении незаконного использования имущества ПАО “Мотор Січ” стоимостью 18 млрд грн.

Также в сообщении отметили, что по инициативе СБУ были введены экономические санкции в отношении 1006 юридических и 640 физических лиц.

Контекст:

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части этого нефтепровода.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

16 апреля “Укртранснафта” была определена управляющей компанией для нефтепровода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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