 

“Действия грузинской власти являются пыткой”. Украинский омбудсмен заявила о нарушении прав Саакашвили

30.10.2021, 11:16, Новости дня
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Саакашвили в колонии держит голодовку уже 30-й день. Денисова посещала его 27 октября. 

По итогам визита омбудсмен выражает “решительный протест в связи с отказом грузинских властей оказать Саакашвили медицинскую помощь в гражданской больнице, а также наличие грубых нарушений его процессуальных прав”, говорится в заявлении Денисовой. 

Она пишет, что рассмотрение дел, которые в Грузии открыли против Саакашвили в 2014 году, проходит с нарушением его прав – судебные заседания не назначаются второй месяц, а ходатайства экс-президента, “желающего и желающего публичного рассмотрения этих дел, в которых он считает себя невиновным, о назначении судебных заседаний судом игнорируются и не рассматриваются”. 

“Такие действия судебной власти Грузии являются нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение, а также рассмотрение дела в разумный срок, но не в течение восьми лет”, – подчеркнула Денисова. 

По ее данным, в колонии нарушают право Саакашвили на связь с внешним миром и свободу вероисповедания. Также Денисова напомнила, что экс-президент Грузии 27 октября в знак протеста против того, что власти страны отказываются переводить его в гражданскую клинику, отказался от медицинской поддержки. Через два дня он прекратил сотрудничество с консилиумом врачей. 

“Содержание Михаила Саакашвили в таких условиях является нарушением ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, положение которой обязывает больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, переводить в особые учреждения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны иметь оборудование, установки и лекарства, необходимые для надлежащего медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированный персонал. Неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Такие действия грузинских властей очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году. Грузинские власти должны немедленно прекратить грубые нарушения прав человека Михаила Саакашвили”, – подчеркнула омбудсмен. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/420162359465042

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

27 октября Денисова рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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