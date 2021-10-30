 

Стало известно, сколько членов фракции “Слуга народа” вакцинировались от коронавируса

30.10.2021, 11:16, Новости дня
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“Мы провели опрос фракции “Слуга народа”. Не знаю, как в других фракциях, но у нас процент вакцинированных достаточно высокий. Это между 70 и 80%. Остальные наши коллеги – либо недавно переболели, либо готовы делать каждые три дня тест”, – сказала она. 

По словам Кравчук, парламент 2 ноября рассмотрит постановление, согласно которому в Раду будут пропускать после предъявления сертификата о вакцинации от коронавируса или о негативном тесте на COVID-19.

Один из членов фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук, который неоднократно высказывался против вакцинации, и называл COVID-19 “выдуманной болезнью”, критиковал намерение Рады принять это постановление.

Замглавы фракции Николай Тищенко заявил, что  Камельчук – “один человек из большинства, который так считает, а большинство считает, что вакцинироваться нужно”. Однако Тищенко не уточнял, сколько представителей пропрезидентской фракции привились от коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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