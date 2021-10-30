“Переборщила”, “Ужас”. Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского

Клип сняла начинающий режиссер Лиза Руда. В ролике засветились такие украинские знаменитости, как Анастасия Приходько, Анна Тринчер, Елена Филонова, Rina Ri. В клипе также появились тиктокеры дома WhyNot Anastacia и Onlygoodsplash.

Машуковский в клипе примерил несколько разных мрачных образов, среди которых был дьявол. Тринчер появилась в костюме монахини.

ВИДЕОВидео: OLEG MASHUKOVSKY / YouTube

Короткое видео из закулисья съемок этого клипа Тринчер опубликовала в своем Instagram. Ролик вызвал неоднозначную реакцию поклонников, многие критиковал певицу за такой образ.

“Ужас”, – написала ksuhanagaj01.

“Анют, ты переборщила, лучше это не публиковать, иначе соберет больше негатива”, – добавил babykaned.

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Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место. В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

Машуковский – блогер, стилист-гример, визажист украинских знаменитостей и звезд. Родился 26 января 1996 года в Луганске, сейчас живет в Киеве. У него 2,2 млн подписчиков в TikTok. В июне этого года он открыл под Киевом дом TikTok-блогеров WhyNot House.

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