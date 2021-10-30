 

В Чехии задержали украинскую преступную группировку “Луганская бригада” – полиция

30.10.2021, 11:16, Новости дня
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По данным следствия, участники этой группировки – украинцы, которые длительное время вели преступную деятельность в Южной Моравии, включая административный центр региона – Брно. В первую очередь, они занимались шантажом выходцев из Украины, проживающих в этом регионе. Преступники требовали от потерпевших денег за “защиту”.

За время своей деятельности обвиняемым удалось собрать средства на сумму не менее 2,5 млн чешских крон (2,98 млн грн).

ВИДЕОВидео: Týdeník Policie / YouTube

Полиция задержала семь человек – четырех мужчин и трех женщины. Всех мужчин обвиняют по статьям “участие в организованной преступной группировке” и “вымогательство”. Женщин подозревают, помимо участия в группировке, в отмывании доходов от преступной деятельности – через их счета совершили транзакции на сумму не менее 860 тыс. чешских крон (1,03 млн грн).

Во время обысков жилья подозреваемых полиция нашла крупную сумму денег, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также огнестрельное оружие.

Фото: policie.cz

Дело находится под надзором городской прокуратуры Брно.

Главным организаторам преступлений грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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