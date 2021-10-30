“Святая простота”: подруга Полины Гагариной считает поведение Дмитрия Исхакова попыткой удержать внимание публики

Не получилось у певицы Полины Гагариной мирно расстаться с бывшим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Экс-избранник то и дело привлекает внимание к своей персоне, выставляя себя жертвой в глазах общественности. По крайней мере, так считают люди из окружения артистки.

Судебный иск

Когда только в прессу просочились новости о расставании пары, первым, кто прокомментировал ситуацию, был Дмитрий. Правда, конкретной причины развода он не озвучил, но рассыпался в комплиментах бывшей, говоря, какая она замечательная.

Однако впоследствии риторика изменилась. Фотограф пожаловался на невозможность беспрепятственного общения с дочерью Мией. Якобы его не пускают видеться с ребенком в отсутствие матери. Поэтому Дмитрий подал на бывшую в суд, чтобы установить порядок общения с дочерью.

Что касается дележа имущества после развода, то фотограф неоднократно подчеркивал, что ни на что не претендует.

Предположения подруги артистки

Подруга артистки убеждена в том, что Дмитрий лукавит. Может показаться, что он «наивная простота» и начисто лишен меркантильности, но на самом деле он следует четко спланированной стратегии. Подруга Полины считает, что фотограф, благодаря своему судебному иску по поводу воспитания ребенка, готовит «почву» для того, чтобы впоследствии приступить к дележу имущества.

По словам приятельницы, никто не препятствовал Дмитрию в плане общения с дочерью, а то, что его не впускают в дом, когда нет Полины, — это нормально. Ведь теперь это не его дом, он здесь посторонний.

Подруга знаменитости напомнила о том, что в интервью журналистке Ксении Собчак фотограф обмолвился о том, что далеко не все финансовые вопросы с бывшей улажены. По закону он имеет право претендовать на имущество, которое было приобретено в браке. Близкие Полины считают возможный дележ несправедливым, поскольку артистка зарабатывала в разы больше супруга и объекты недвижимости были, по сути, приобретены на ее деньги.