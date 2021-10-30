 

Американский эсминец зашел в Черное море

30.10.2021, 10:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Черное море зашел эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, информирует Минобороны России.

В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.

На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.

В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.



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