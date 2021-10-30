Лоза назвал «самых умных людей на свете»

Певец Юрий Лоза назвал «самыми умными людьми на свете» ведущих телевикторин, которые заранее знают ответы на вопросы благодаря редакторам передач.

По его словам , в глубоком детстве он был уверен, что самые умные на свете, это писатели, которые все про все знают.

«В университете меня убеждали, что лишь ученые могут претендовать на звание самых умных людей на Земле. Но однажды я понял, что любые научные знания конечны и по сравнению с бесконечностью познания как такового равны нулю, что делает сам научный процесс по сути бесполезным, ведь конца у него нет. И вот тут на первый план вышли просветленные, которые раньше других поняли всю тщетность научных изысканий для постижения истины, уйдя в изучение внутреннего мира – этой личной вселенной, которая всегда с тобой», – размышлял Лоза в своем посте в Facebook.

В итоге он «увидел воочию самых-самых умных людей на свете».

«Намедни я лежал на диване перед телевизором и наконец-то увидел воочию самых-самых умных людей на планете (по крайней мере, они так себя позиционируют). Это – ведущие телевикторин, задающие вопросы, на которые знают ответы (их предоставили им редакторы). И вот смотрят они на жалких людишек, по интеллектуальной немощи своей не помнящих, что именно Эдуард III, а не какой-то там Эдуард II (как считают некоторые глупцы в студии), одержал победу в битве при Креси 26 августа 1346 года. А потом снисходительно замечают, что стыдно об этом не помнить, ведь даже ребенку известно, что поражение Филиппа повлекло за собой гибель Иоганна Слепого. И вдогонку добивают – ай-яй-яй, ну как же вы, господа…», – написал Лоза.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал картину Алексея Балабанова «Груз 200» и заявил, что «исплевался» от ее просмотра.