Мнение: Борьба с тщеславием

Борьба с тщеславием — в Китае запретят слишком высокие небоскрёбы

Китай заявил, что ограничит строительство «супер-небоскрёбов» в небольших городах в рамках более широкой борьбы с «тщеславными проектами» и в целях сокращения потребления энергии, сообщает британская газета The Guardian. Строительство небоскрёбов высотой более 150 м будет строго ограничено, а здания выше 250 м — запрещены для городов с населением менее 3 млн человек. В городах с населением более 3 млн человек также будут ограничено число сооружений высотой более 250 м.

Как напоминает издание, это не первый случай, когда китайские регулирующие органы вмешиваются в ограничение высоты небоскрёбов. В июле Китайская национальная комиссия по развитию и реформам, высший орган страны по планированию, запретила строительство новых небоскрёбов высотой более 500 м и ограничила строительство небоскрёбов высотой более 250 м. В то время в комиссии заявили, что проекты новых высотных зданий высотой более 500 м больше не будут утверждаться, а здания высотой более 250 м подвергнутся строгим ограничениям. Исключения могут быть сделаны после того, как правительство проверит детальные планы строительства, например, связанные с возможностями пожаротушения.

Этим летом регулятор также ужесточил правила для зданий высотой более 100 м. Эти правила включают в себя требования к способности высоток выдерживать землетрясения и к тому, соответствуют ли они требованиям пожарных и спасательных служб. Последнее совместное заявление по этому поводу было опубликовано несколько дней назад Министерством жилищного строительства и городского и сельского развития Китая и Министерством по чрезвычайным ситуациям, отвечающим за урегулирование чрезвычайных ситуаций и безопасность труда. В нём также было сказано, что лица, утверждающие новые проекты в нарушение последних правил, будут нести за это «пожизненную ответственность».

В Китае находятся одни из самых высоких небоскрёбов в мире, пишет The Guardian. Например, 128-этажная Шанхайская башня высотой 632 м является самым высоким зданием в Китае и вторым по высоте зданием в мире. Китай также является одним из крупнейших рынков для дизайнеров, таких как лондонская компания Arup. В течение многих лет быстро развивающаяся страна представляла поле для экспериментов амбициозным международным архитекторам. Однако в последние годы властям становится все труднее управлять этими зданиями. Сообщения о возможных инцидентах, связанных со здоровьем и безопасностью в этих небоскрёбах, часто появляются в государственных СМИ и в социальных сетях.

Так, в марте произошёл пожар в высотном жилом здании в северном китайском городе Шицзячжуан, а в августе ещё один пожар случился в северо-восточном городе Далянь в провинции Ляонин. Оба инцидента вызвали бурные обсуждения в китайских социальных сетях.

В мае 72-этажное здание высотой около 300 м в Шэньчжэне начало загадочно сотрясаться, из-за чего потребовалась эвакуация находившихся внутри людей, в то время как пешеходы в ужасе смотрели на происходящее. Позже было установлено, что причиной этого стало совпадение нескольких факторов: ветра, подземных железнодорожных линий и колебаний температуры и колебаний температуры.

В последние годы регулирующие органы открыто критиковали некоторые смелые замыслы, называя их «тщеславными проектами», которые только подтолкнут китайские города к ненужному соперничеству друг с другом. В начале этого года Пекин запретил «уродливую архитектуру».

«Мы находимся на стадии, когда люди слишком запальчивы и озабочены тем, чтобы создать что-то, что действительно может войти в историю», — сказал в апреле Чжан Шанву, заместитель руководителя Колледжа архитектуры и городского планирования Университета Тунцзи. «Каждое здание стремится стать достопримечательностью, и застройщики и градостроители пытаются достичь этой цели, впадая в крайности новизны и необычности», — добавил он.

В прошлом году регулирующие органы выпустили документ, разъясняющий, как ещё больше усилить управление архитектурой в китайских городах. Они пришли к выводу, что большие здания необычного стиля являются «пустой тратой ресурсов». Вебсайты, посвящённые архитектуре, призывают граждан обращать внимание на любопытные проекты по всей стране и голосовать за 10 самых уродливых зданий Китая, которые попадут в «зал позора». Организаторы конкурса заявили, что цель голосования — «побудить задуматься о красоте и уродстве архитектуры и способствовать повышению социальной ответственности архитекторов», заключает британская газета The Guardian.

https://russian.rt.com/inotv/2021-10-30/Guardian-borba-s-tshheslaviem- – цинк

Еще одна небольшая деталь в вопросах идеологического закручивания гаек на фоне разгорающейся Холодной войны.

Гос.регулирование различных вопросов, очевидно будет возрастать и далее, по мере постепенного сворачивания китайского НЭПа, который уже не столь необходим в условиях идущей схватки за мировую гегемонию с слабеющими США.

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